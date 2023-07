Non ce l'ha fatta,a rilanciarsi con la maglia delin Inghilterra. Un brutto infortunio gli ha precluso ogni possibilità di farsi notare dalle parti di Anfield Road, dal mercato estivo sono già arrivati MacAllister e Szoboszlai e quindi, almeno a livello formale, il brasiliano è in tutto e per tutto parte della rosa dellaall'inizio del suo(fino al 2025). In una recente intervista a Mundo Deportivo, l'ex Barcellona ha fermamente sostenuto di essere migliorato rispetto ai tempi del Barcellona, e di. Stando così le cose, per il neo ds Cristiano Giuntoli non sarà semplice trovare una quadra che permetta alla società di non uscirne in perdita. Vediamo per quale motivo.L'investimento della Juventus su Arthur, doppia operazione con Pjanic che invece si è trasferito al Barcellona, è stato di- più 10 di eventuali bonus - pagabili(72 diviso 4 fa 18), l'ultimo dei quali deve essere ancora corrisposto.di euro anche qui al netto dei bonus, che al lordo beneficiano degli effetti del Decreto Crescita. Il valore residuo a bilancio si calcola partendo dalla divisione della cifra spesa per gli anni di contratto, in questo caso 5: risultato 14,4 milioni l'anno. Ne sono passati 3, quindi il valore che cerchiamo si trova sottraendo il triplo di 14,4 (43,2) da 72. VieneSe non venisse trovato nessun accordo per un trasferimento in questa sessione di mercato e si optasse per una rescissione contrattuale,L'Arabia potrebbe arrivare facilmente a pagare una cifra sufficiente, ma questa porta è stata chiusa dallo stesso giocatore. Soluzioni?- Poche, se non forse un ritorno in, ha assicurato. E' ragionevole dunque attendersi un Arthur ancora bianconero almeno per la prima parte del ritiro che inizia il 10 luglio, in attesa, come per McKennie e Zakaria, che qualcosa si muova da Oltremanica.