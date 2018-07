Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, è intervenuto ai microfoni del De Telegraaf per parlare del futuro dei gioielli della cantera olandese. Tra questi c'è anche Matthijs de Ligt obiettivo della Juventus: "I nostri talenti - dichiara Overmars - non sono in vendita e l’ho riferito anche ai club interessati a loro. Li lasceremo giocare altre 40 partite con l’Ajax quest’anno, non ce ne sarà per nessuno".