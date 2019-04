Nella corsa a João Felix, a fare la differenza potrebbe essere il "fattore Cristiano Ronaldo": CR7 è un idolo per l'attaccante classe '99, che non ha mai nascosto il desiderio di giocare al suo fianco. Il problema per la Juventus, riferisce ilBiancoNero.com, risiede però nella valutazione che il Benfica fa del proprio giocatore: servono i 120 milioni di euro fissati dalla clausola rescissoria, un tetto che il club campione d'Italia non vuole raggiungere.