Non c'è due senza tre. Dopo Pjanic al Barcellona e Matuidi all'Inter Miami, anche Khedira può lasciare la Juventus, che sta trattando la rescissione del suo contratto. Dopo Kulusevski e Arthur, i dirigenti bianconeri cercano un altro centrocampista sul mercato da regalare al nuovo allenatore Pirlo.



A metà settimana è previsto un vertice con il Sassuolo per Manuel Locatelli. I bianconeri sono pronti a offrire come parziale contropartita tecnica il giovane Nicolussi Caviglia, reduce dal prestito al Perugia. Sempre secondo Tuttosport, le piste alternative portano al ghanese Thomas Partey dell'Atletico Madrid (già nel mirino dell'Arsenal) e all'argentino Rodrigo De Paul (Udinese).