Il commento post-gara del tecnico della Juventus Under 23 Lamberto Zauli dopo la vittoria in extremis contro la Carrarese: "Oggi sono arrivati tre punti importantissimi contro una squadra difficile da affrontare. Questa volta siamo stati bravi a sfruttare nei minuti finali una situazione a noi favorevole e a portare a casa una vittoria molto pesante. Vrioni ha calciato con grande sicurezza dagli undici metri, in un momento molto delicato. Siamo molto felici per questo risultato e per il ritorno al gol di Giacomo dopo così tanti mesi senza gare ufficiali nelle gambe. La prossima settimana, contro il Piacenza, cercheremo di dare continuità a questo successo con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la nostra posizione nella griglia play-off".