Juvemania, questa è una squadra da quarto posto. Altro che le promesse estive...

Redazione Calciomercato

Se c'è una sensazione in grado di rappresentare i milioni di juventini tra stadio e tv, ecco, allora non si può non partire dall'amarezza. Di quelle con le braccia larghissime, della paura che si fa realtà. E dell'incertezza, adesso, che colora tutto il resto. A partire dai prossimi impegni, e da questo gennaio che sarà durissimo, eppure dovrà farsi realtà. Non servirà tenere la testa sotto le coperte, al buio, nella speranza che tutto passi.La Champions e in mezzo a quelle due partite il Napoli al Maradona. Buon 2025.

Certo, il pari di Sottil, seppur estemporaneo, ha soltanto sollevato la polvere sotto al tappeto. Ci sarebbe stata comunque, a prescindere da come l'avresti valutata. E avrebbe detto una frase tanto semplice quanto importante: questae infatti è lì a lottare con la, a temere ladover gestire il vantaggio su(nella stessa situazione).: per risultati (gli azzurri), per qualità del gioco (la Dea), per esperienza e gestione della pressione (Inzaghi e i suoi). Vi sembra poco? E' tutto.

E no, non si potrà chiedere all'infinito di credere in un progetto, ma è l'unica cosa che concretamente si possa fare nel qui e ora. Per due motiviCerto, magari con qualche punto in più, però a tre lunghezze dal quarto posto non si possono aprire crisi o scenari da brividi. Si è lì. E si è lì per lottare.Di sicuro, qualcuno dovrà iniziare a rispondere alle promesse fatte in estate, quelle a mezzo stampa e quelle magari lasciate all'intuito dei molti. Era diventato un tormentone quel "" di Thiago Motta a metà luglio, quando il mercato tardava a concretizzarsi e la Juve ne prendeva tre dal Norimberga, nel pieno dei sorrisi estivi.Soprattutto negli scontri diretti, non ha mai dato l'impressione di essere superiore a nessuno. Al massimo è stata in grado di competere, appunto. Ma mai di superare.

Poi Giuntoli: la rosa - sì per sfortuna, sì per gli infortuni, sì per tutto quello che può prevedere l'applicazione feroce della legge di Murphy - non è mai stata realmente in grado di fronteggiare il cumulo di partite ed è andata in sofferenza al primo disegno avverso del destino. Cioè Bremer più Nico Gonzalez.Eh, cosa sarebbe stato se qualcuno avesse parlato di anno zero, avesse predicato pazienza, avesse dato esatta dimensione del valore di questa squadra? Forse il tifoso non avrebbe accettato comunque. Ma avrebbe poi capito.