SU CANCELO - “E’ un giocatore giovane che ha le potenzialità per diventare uno dei migliori terzini al mondo”.

Massimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che i bianconeri giocheranno domani contro il, in quella che sarà la seconda sfida di International Champions Cup dopo il successo per 2-0 contro il Bayern di pochi giorni fa.- "Stiamo lavorando bene negli Stati Uniti, soprattutto sulla fase difensiva. Una volta chiusa la tournée americana, ci ritroveremo l’8 agosto e avremo dieci giorni per prepararci al meglio per l’esordio in campionato. Questo sarà un anno ancora più difficile per noi: le squadre saranno più agguerrite perché veniamo da tante vittorie e inoltre è arrivato un giocatore straordinario come Cristiano Ronaldo."E’ una squadra di livello internazionale, per la Juventus questo sarà un buon test”.In portagiocheranno un tempo ciascuno. In difesa ci sarannoun altro centrale che devo ancora scegliere e. Giocheranno anche”.“E’ un grandissimo giocatore, sono felice di avere la possibilità di allenarlo.Vedo troppa eccitazione in giro e questo non fa bene.Cosa ci siamo detti con Ronaldo quando ci siamo visti? Abbiamo parlato della felicità con cui è stato accolto e della scelta fatta, ma era un momento di vacanza per lui e non abbiamo parlato di calcio".