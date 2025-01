Juventus-Araujo, Laporta: "Vogliamo tenerlo, ma sta parlando con l'area tecnica. Troveremo una soluzione"

Lo scrive Joan Laporta, presidente del Barcellona, che nella conferenza stampa odierna ha parlato del futuro del difensore uruguaiano: "Troveremo una soluzione. E' un profilo che apprezziamo dal punto di vista professionale e personale. Ci sono alcune situazioni da considerare, per le quali non voglio entrare nei dettagli. Ma posso dire che c'è spazio per trovare una soluzione che soddisfi tutti".

Oltre a Laporta, anche l'allenatore del Barcellona Hans-Dieter Flick è un estimatore dei Araujo, appena rientrato da un brutto infortunio al tendine del bicipite femorale: "Ho visto che ci sono tante voci. Ronald è tornato da un terribile infortunio e ora è pronto per giocare. È una buona opzione ed è un giocatore molto professionale. Ce ne siamo presi molta cura.La Juventus continua a lavorare per Araujo, per il quale è disposta a spingersiAl momento il Barcellona spara alto, per lasciarlo partire vuole molto di più, 60 milioni di euro. Serve diplomazia e pazienza, Giuntoli lavora su più tavoli ma il centrale blaugrana resta la priorità.