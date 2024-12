Juventus, Arthur via a gennaio: tre squadre interessate, contatti in corso

. Il centrocampista brasiliano, ritornato in estate dopo il prestito annuale alla Fiorentina (dove il classe ‘96 aveva ben figurato, ritornando a giocare con continuità e fornendo prestazioni di buon livello con anche due reti e quattro assist nelle 48 presenze totalizzate nella scorsa annata),, pur essendo a disposizione di Thiago Motta e continuando ad allenarsi alla Continassa – dato che fu inserito in lista Champions, come over utilizzabile in campo -.

Le voci riguardanti una partenza di Arthur (che ha un contratto con la Vecchia Signora sino al prossimo 30 giugno 2026) sono sempre più insistenti per un giocatore che ha sempre fatto fatica ad inserirsi pienamente nei meccanismi bianconeri, sin dal suo arrivo nel 2020 in quel famoso scambio con il Barcellona e con Miralem Pjanic che si trasferì in Catalogna.in difesa, in primis, e in attacco, nel caso Milik non dia le garanzie fisiche necessarie nel ruolo di vice Vlahovic.

Secondo quanto è stato riportato da Sky Sport,(ultimo in classifica, in questo momento, in Liga),, tutti club interessati a un’operazione in prestito, con il possibile inserimento di un diritto di riscatto a giugno, fissato per una cifra intorno ai 10 milioni di euro (cifra in linea con il valore di ammortamento del suo cartellino, in modo tale da evitare perdite finanziarie, come sottolineano da Il Bianconero).che potrebbe, dunque, tornare a giocare in Spagna dove ha cominciato la sua carriera europea con la maglia blaugrana.

