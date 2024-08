Juventus, chi è Marcus Edwards: contatti con lo Sporting Lisbona. Quel precedente da avversario...

2023 Getty Images

Sfumato Karim Adeyemi, la Juventus prosegue la ricerca degli esterni d’attacco per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta.: ecco perché il direttore tecnico Cristiano Giungoli si sta muovendo su più fronti per rinforzare la trequarti. L’obiettivo principale resta Nico Gonzalez della Fiorentina, mentre la pista che porta a Francisco Conceicao del Porto è sempre viva. Tra i profili sondati dalla società bianconera c’è quello di. Un nome sul quale la dirigenza di Madama sta lavorando in queste ore con contatti diretti.

Nelle scorse ore, la Juventus ha intensificato i contatti con lo Sporting Lisbona per Marcus Edwards. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, la società bianconera ha chiesto informazioni sulle condizioni dell’eventuale affare per capire i costi e la fattibilità dell’operazione.Classe 1998, Marcus Edwards è un calciatore inglese che attualmente milita nello Sporting Lisbona. Cresciuto nel vivaio del Tottenham, nel 2019 si è trasferito al Vitoria, in Portogallo, prima di approdare nella formazione biancoverde. Rapido e tecnico, nella passata stagione ha totalizzato 6 gol e fornito 9 assist in 44 partite tra tutte le competizioni. Edwards è un’ala destra naturale ma di piede mancino, che ama giocare a piede invertito per rientrare verso il centro del campo e andare alla conclusione o servire i compagni.

Le strade di Marcus Edwards e della Juventus si sono incrociate già nella stagione 2022/2023, quando l’inglese ha sfidato con il suo Sporting il club bianconero nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Una partita nella quale si fece notare grazie a ben undici dribbling su quattordici tentativi.