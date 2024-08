Juventus, Chiesa spinge per il Barcellona: ore caldissime

Il casosta finalmente per vivere la svolta tanto attesa dalla, dal direttore sportivo, ma anche e soprattutto dal giocatore che, una volta messo fuori rosa da Thiago Motta ha iniziato a dare mandato al suo agente per provare a trovare una soluzione. E dopo mesi di contatti per il presente e per il futuro con Milan, Roma, Napoli e Inter, principalmente a parametro zero per la prossima stagione, il suo agente,, ha trovato la porta aperta per un trasferimento immediato al Barcellona.Sono ore caldissime perché dopo il flop dell'operazione per portare in Catalogna Nico Williams, il club catalano ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un esterno con caratteristiche simili (un esterno d'attacco bravo nello stretto e rapido ad attaccare la profondità) ma costi, soprattutto per il cartellino, più contenuti. Fra i nomi sondati c'è stato quello di Rafael Leao, ma nelle ultime ore l'accelerata più importante è stata data per Federico Chiesa.

- La trattativa al momento è lasciata nelle mani del giocatore che deve trovare l'accordo economico con il Barcellona. La Juventus è pronta a lasciarlo partire dietro il pagamento di 15 milioni di euro e aspetta di capire se il giocatore, che oggi ha messo il club catalano in cima alla lista delle sue preferenze, chiuderà l'intesa o meno.