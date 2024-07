Getty

Juventus, cosa manca per chiudere Koopmeiners

31 minuti fa

1

La Juventus torna a bussare alla porta dell'Atalanta per Teun Koopmeiners. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Cristiano Giuntoli ha alzato l'offerta per il nazionale olandese della Dea. La Vecchia Signora ha alzato la proposta economica ed è arrivata a offrire 48 milioni di euro ai bergamaschi, ma la volontà degli orobici rimane di ottenere una cifra superiore.



La famiglia Percassi, infatti, continua a rimanere ferma sulla richiesta di 60 milioni di euro per lasciar partire Koopmeiners. Rimane, dunque, una distanza ancora pari a 12 milioni: ci sarà bisogno di proseguire nella trattativa.