Juventus, è fatta per Douglas Luiz: tutti i dettagli finali dell'affare, salutano Iling Jr e Barrenechea

Laha il suo primo rinforzo a centrocampo: sarà un'estate di profondo restyling per la Vecchia Signora, soprattutto in mediana, un reparto che sarà rinnovato per il nuovo allenatore Thiago Motta. Che può sorridere pensando al suo nuovo motore, ovverodopo una trattativa più lunga del previsto.I Villans avevano bisogno di fare cassa entro la fine del mese e la tabella di marcia è stata rispettata, anche se nell'idea iniziale c'era un McKennie in più. Le parti, infatti, si erano messe d'accordo per, ma lper tornare a giocare in Premier League dopo l'esperienza al Leeds nel 2022/23, e l'affare è stato congelato per un lasso di tempo. Le alternative individuate dalla Juventus sono state Huijsen, Soulé e, e la scelta, anche per questioni di ruolo, è ricaduta sull'argentino, con il quale si è arrivati alla formula finale.

I bianconeri hanno inserito nell'accordo anche una percentuale del 10% sulla rivendita di entrambi i loro ormai ex giocatori. Comincia a prendere forma il centrocampo della Juve "mottiana" in attesa di novità sul futuro di Rabiot che si intreccia con quello di Khéphren Thuram, e continuando a sognare Koopmeiners...