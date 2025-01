Juventus-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Torna la Serie A con lache vuole subito cancellare la brutta sconfitta incassata in Champions League contro il Benfica. All'Allianz Stadium arriva l', reduce dal pareggio con il Bologna, e i bianconeri cercheranno i tre punti per restare aggrappati al quarto posto.Partita: Juventus-EmpoliData: domenica 2 febbraio 2025Orario: calcio d'inizio alle ore 12.30Canale tv: DAZNStreaming: DAZN

(4-2-3-1): Di Gregorio; Costa, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.- Juventus-Empoli è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.- La telecronaca di Juventus-Empoli è affidata a Dario Mastroianni, con commento tecnico di Valon Behrami.