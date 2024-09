AFP via Getty Images

Juventus, Fiore: "Koopmeiners non cambia una squadra e non determina un risultato. È stato pagato troppo"

29 minuti fa



La Juventus non è andata oltre uno scialbo 0-0 contro l'Empoli nonostante le prime da titolari di Koopmeiners e Nico Gonzalez. Soprattutto dell'ex Atalanta ha parlato un altro centrocampista, ex in questo caso, Stefano Fiore, intervistato da Tv Play, queste le sue parole.



IL PARERE - “Koopmeiners? A me piace come giocatore, ma sono convinto che non cambia completamente la squadra. Non ha quelle qualità tali da determinare il risultato di una squadra. E soprattutto non credo che la valutazione economica sia quella giusta. Però dico anche che da qualche anno il mercato è un po’ drogato, tante cose vanno di conseguenza. Io simile a Koopmeiners? Lui è un centrocampista che ha nelle corde sei-sette gol, io ero un giocatore diverso. Io ho giocato tanto in fascia, purtroppo. Si giocava molto con il 4-4-2 all’epoca. Al di là della posizione, interpretiamo il ruolo in modo differente”.