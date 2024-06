Juventus-Fiorentina, trattativa per Kean: l'impatto dell'operazione a bilancio

AFP via Getty Images

Il primo rinforzo dellapotrebbe essere, il club viola sta lavorando per arrivare al classe 2000 della. Le società stanno portando avanti l’operazione sulla base del trasferimento a titolo definitivo per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.Ma come impatterebbe l’affare sui conti della Juventus?fa chiarezza sulla questione.ha un contratto con lafino al 30 giugno 2025. L’attaccante classe 2000 guadagna una cifra intorno ai 2,5 milioni netti.Al 31 dicembre 2023, ultimo dato disponibile a bilancio, il suo valore netto era sceso a poco meno di 14,5 milioni di euro. Considerando gli ultimi sei mesi trascorsi e il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, il valore netto del calciatore al 30 giugno 2024 sarà invece sceso a poco più di 9,6 milioni di euro.

Nel caso in cui le due squadre dovessero trovare l’accordo per una cifra pari a, lafarebbe registrare una plusvalenza di circaTra ammortamento e stipendio lordo, la società piemontese andrebbe a risparmiare poco più di