AFP via Getty Images

Juventus, Giuntoli conferma colpi in difesa: Skriniar e Dragusin i nomi più caldi, ma in quota spunta Antonio Silva

un' ora fa



“Dietro sicuramente dobbiamo fare qualcosa”. Le parole del direttore tecnico della Juventus Cristiano Giuntoli, in un'intervista prima della sfida vinta dai bianconeri contro il Monza, hanno alimentato ulteriormente le voci di mercato per una difesa bersagliata dagli infortuni. Il nome più caldo resta quello di Milan Skriniar, difensore centrale ex Inter e ormai ai margini del progetto di Luis Enrique al Paris Saint Germain. Il suo passaggio alla corte di Thiago Motta a gennaio si gioca a 2,25. L'alternativa potrebbe essere il promettente giovane nazionale portoghese Antonio Silva, che non trova molto spazio nel Benfica. La maglia della Juventus per lui vale 4 volte la posta. Sempre attuale anche l'ipotesi del ritorno dell'ex Radu Dragusin, poi al Genoa e ora in forza al Tottenham. Secondo i bookmaker di Snai, il romeno potrebbe cambiare squadra a 2,75. Giuntoli resta alla finestra pronto ad approfittare eventualmente.