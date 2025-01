Juventus, i movimenti in difesa non cambiano. Il sogno resta Hancko, l'intreccio con Cambiaso

Che arrivi qualcosa sul fronte Cambiaso e che il mercato della difesa si smuova un po', che possa realmente cambiare qualcosa.Sono arrivati due giocatori fisicamente strutturati, ma di fatto lì dietro Giuntoli ha inserito due terzini portoghesi, con poca esperienza da centrali e quindi tutto da testare. E se Alberto Costa è il sostituto di Danilo (numericamente), c'è Veiga che ha preso il posto di Cabal, con Kolo Muani invece per Milik.

Giorno che passa, situazione che ritorna., soprattutto per la formula con cui il West Ham l'ha portato a casa. Prestito con obbligo di riscatto e una cifra praticamente da 40 milioni.Attacco su tutti. Per questo resiste, il più facile da prendere - se si decide di spendere subito -, e si prova a sondare quei mercati finora chiusi, provando a capire se Mendes farà un miracolo su, o se ci si dovrà accontentare di qualche colpo di prospettiva dalla Serie A. Si è parlato diè un altro nome.

Il sogno però è sempre lì, all'angolo, incastrato dalla volontà delche sta trattando Gimenez con il Milan ma che non ne vuole sapere di fare lo stesso con laper. Il prescelto di Motta è sempre stato lui, e sempre lo sarà. Il difensore rappresenta tutto quello che potrebbe fare la differenza secondo l'allenatore, l'unico in questo momento in grado di far compiere il salto di qualità ai bianconeri. Gli olandesi non ne hanno mai fatto una questione economica, però:Alla Continassa sono convinti che ognuno abbia un prezzo, specialmente se dovessero arrivare i soldi di Cambiaso. A quel punto, si potrebbe diventare semplicemente più convincenti.

