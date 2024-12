Juventus, il calendario ora si fa horror: Motta non può sbagliare con Venezia e Monza, ecco chi recupera

In casatorna a far capolinoGlistanno via via lasciando l’infermeria e tornando in campo, la squadra acquisiscedi sé e iiniziano ad essere. Battuti i campioni d’Inghilterra delin, gli uomini disi rituffano nel campionato dove devono ricucire un piccolo strappo dalle fuggitivePer farlo serve trovare quelladi gioco e vittorie che quest’anno ancora è latitata. La prima buona occasione arriva dal confronto casalingo con ilBattere la squadra diè unper i bianconeri che potrebbero così approfittare degli scontri diretti di questa giornata e di eventuali scivoloni perUn obbligo portare a casa i tre punti soprattutto poi se si guarda ildella squadra di Motta che sarà impegnata in un vero e proprionel prossimo mese dove, in tre competizioni, affronteràQuella in arrivo è infatti l’unica e ultima settimana con impegni, sulla carta,da qui a parecchie settimane. Dopo la gara dello Stadium con i veneti,altra sfida da non sbagliare. Di lì in avanti il tasso di difficoltà s’impenna. Dopo Natale, Vlahovic e compagni sono chiamati a sfidare lain casa, ilnella semifinale di(e una tra, dovesse andare in finale), quindi ilnel derby cittadino dell'11 gennaio. Gli impegni successivi in Serie A riguarderanno poi, ancorae quindi ila fine mese di gennaio. Una montagna da scalare cui si aggiungonodel 21 gennaio edel 29, ossia le, quelle che faranno luce suldei bianconeri al termine della League Phase.

Motta si ritrova davantie conta di riavereper affrontarle al meglio. Senza, out per la stagione, l’allenatore ha già recuperatomentre sono ormai sulla strada del ritorno anche– che sarà convocato già col Venezia – eNon c’è inoltre grande apprensione per la situazione di, reduce da una distorsione della caviglia che lo metterà ai box per i lagunari ma non lo fermerà a lungo. Ottimismo anche per: l’attaccante polacco deve ancora debuttare in stagione dopo l'operazione al menisco. Dovrebbe rientrare per la seconda parte di dicembre e servirà il suo contributo, come quello di tutti, per superare il Tourmalet che la Juventus si trova davanti.