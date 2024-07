Juventus-Inter dopo Cabal altro duello di mercato

Getty

Da sempreè un derby d'Italia che travalica il campo da gara e in questo calciomercato il colpo, chiuso dai bianconeri soffiandolo ai nerazzurri segna una prima vittoria che però vedrà presto la gara di ritorno stagliarsi davanti ai due club. Entrambe le società, infatti, hanno un altro obiettivo condiviso sul mercato e presto si potrebbe arrivare a stringere le fila anche di questo nuovo duello.fantasista e attaccante del Genoa che da tempo si è promesso ai nerazzurri, ma su cui Cristianosta iniziando a lavorare con insistenza. Il club nerazzurro, infatti, non ha ancora liberato lo slot occupato in rosa dae, senza la cessione, Marotta e Ausilio non potranno proporre ai rossoblù l'esborso di 30 milioni richiesto.

che sta trovando difficoltà nell'arrivare a Koopmeiners e sta pensando di ridistribuire il budget su più giocatori. Un trequartista con caratteristiche completamente diverse e che costringerebbe il club bianconero ad inserire in rosa anche un altro centrocampista, ma lo sgarbo, il secondo, all'Inter è davvero possibile.