Juventus, intervento riuscito per Cabal: i tempi di recupero

Il primo passo, per un nuovo inizio. Il difensore ex Verona Juan, infortunatosi durante la sosta per le nazionali con la, è finito oggi sotto i ferri per risolvere la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento è perfettamente riuscito,“Questa mattina Juan Cabal è stato sottoposto alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento chirurgico, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal dottor Sonnery-Cottet alla presenza del dottor Stefanini, responsabile sanitario della Juventus, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

La Juve per l'infortunio di Cabal riceverà un indennizzo dalla Fifa. Il Club Protection Programme fornisce infatti un risarcimento ai club nel caso in cui i giocatori subiscano un infortunio, in allenamento o durante la partita, quando vengono convocati in nazionale. E' il caso del difensore colombiano.