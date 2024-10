Juventus-Lazio, chi gioca al posto di Koopmeiners infortunato

AFP via Getty Images

Anche Thiago Motta deve fare i conti con i giocatori rientrati infortunati dalle nazionali. Archiviata la pausa del campionat. Il centrocampista olandese ha subito una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra, a oggi è in dubbio ma le possibilità di vederlo in campo sono basse.- Per questo Motta sta valutando anche alcune alternative sulla trequarti, anche se al momento l’ipotesi più concreta è un 4-1-4-1 con Vlahovic riferimento in attacco.. Il centrocampista brasiliano ha giocato poco e niente da quando è arrivato a Torino e sempre da subentrato tranne che nello 0-0 con l’Empoli di metà settembre. Ora può essere arrivata la sua occasione.

- Per ora nella Juventus non ha mai fatto il trequartista puro, ma ci può giocare.. In bianconero ha fatto il mediano e il centrocampista centrale, ma è un giocatore duttile che può essere schierato anche qualche metro più avanti come ha dimostrato anche con l’Aston Villa.