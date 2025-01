Juventus-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Big match e scontro diretto per l'Europa nella 21esima giornata di Serie A: c'èAll'Allianz Stadium di Torino va in scena una sfida delicata per le ambizioni dei due club. I bianconeri di Thiago Motta, 34 punti, arrivano da tre pareggi consecutivi, ultimo quello contro l'Atalanta nel recupero della 19esima giornata.I rossoneri di Sergio Conceiçao, 31 punti con una partita in meno (da recuperare la gara con il Bologna), ha battuto in rimonta il Como nel recupero del 19esimo turno e con una vittoria aggancerebbe la Vecchia Signora.Tutte le informazioni su Juventus-Milan:

: Juventus-Milan: sabato 18 gennaio 2025: 18.00: DAZN: DAZN: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez.. Motta.: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Leao; Abraham.. Conceiçao.

- La Juve prova a recuperare Vlahovic, nel frattempo si affida a Nico Gonzalez davanti. Ballottaggio tra Cambiaso e McKennie. Nel Milan si prova il recupero lampo per Pulisic, senza Morata squalificato davanti tocca ad Abraham (in vantaggio su Camarda), più Musah di Bennacer.- La sfida tra Juventus e Milan sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite app fruibile su smart tv di ultima generazione o su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.