Juventus, Motta: "Frenetici, ma equilibrati, positivo non aver preso gol. Vlahovic nostro primo difensore"

, allenatore della, parla ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 della sua squadra contro la Roma nella terza giornata di Serie A."In certi momenti siamo stati frenetici e non abbiamo gestito bene il pallone. Il lato positivo è che non abbiamo preso gol per la terza partita. Il pareggio è un risultato giusto"."Nel momento del secondo tempo in cui abbiamo spinto di più ci è mancato un po' di insistere. In questo dobbiamo migliorare, con pazienza e creando le occasioni per poi colpire al momento giusto. Non sono preoccupato perché abbiamo giocato con equilibrio, dobbiamo migliorare in fase offensiva".

"Lo vedo molto bene, è il primo difensore della squadra, aiuta molto. Sono molto contento, è un leader positivo, farà bene con l'aiuto della squadra".ù"Lo vedo al centro e sulla fascia. Abbiamo giocatori che hanno la caratteristica di essere molto duttili. Come Yildiz"."E' entrato molto bene, ha qualità e dribbling".