Al termine della rocambolesca sfida tra, gara terminata 4-4 dopo una rimonta clamorosa da parte dei bianconeri, misterha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha analizzato la sfida. Di seguito le dichiarazioni:- "Siamo andati in svantaggio con due rigori ma siamo riusciti a mantenerci in partita. Dopo il loro quarto gol è diventato tutto più difficile perché l'Inter è venuta fuori.. Devo analizzarla bene, sono successe tante cose".

– “Possiamo migliorare su tutto. Ogni partita ha una storia diversa.e abbiamo lasciato tante occasioni da gol all’Inter. Dall’altra parte, però, abbiamo creato pericoli. E’ stata una partita aperta e corretta”.– “Abbiamo giocatori sulla sinistra che sono in forma: Andrea (Cambiaso, ndr) che arrivava da dietro e Francisco che puntava Dimarco. Anche Weston ha questa caratteristica di buttarsi dentro quando si aprono gli spazi.”.

– “. Uno per esperienza e fisicità ha dato tanto.. Loro hanno caratteristiche diverse che possono variare in base alle partite. Possono giocare insieme, ma abbiamo anche Pierre e Cabal, che di solito utilizzo a sinistra. Il loro impiego dipenderà tanto dalle partite e dai momenti, anche in base alla gestione, visto che abbiamo diversi impegni”.Queste le altre dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN:– “, abbiamo fatto una buona prestazione con la favorita per lo scudetto insieme alche ha mantenuto la base di un anno e mezzo fa.”.

– “, sia nella fase difensiva che offensiva. Nelle transizioni poteva soffrire, ma è stato molto attento. Sicuramente ha qualcosa nel sangue, ha un atteggiamento eccezionale che contagia il gruppo, è un piacere allenare giocatori così”.– “Tutti quelli che sono entrati hanno contribuito tantissimo., ha portato tanta energia e non ha dato punti di riferimento. Sono molto contento di quello che aveva fatto Dusan fino a quel momento”.