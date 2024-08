AFP via Getty Images

Juventus, non solo Chiesa: Thiago Motta fa fuori dai convocati anche Djalo e Nicolussi-Caviglia

20 minuti fa



Thiago Motta non fa sconti. L'allenatore della Juventus ha diramato la lista dei convocati per l'amichevole odierna, a Pescara, contro il Brest. Nell'elenco non figurano, oltre agli esuberi che già non si allenano con il gruppo bianconero, anche 3 giocatori che sono di fatti sul mercato.



ADDII IN VISTA - Si tratta di Chiesa, Thiago Djalo e Nicolussi-Caviglia. Se del primo tanto si è detto e si dirà, anche per gli altri due la mancata convocazione è un chiaro messaggio sul futuro.



DOVE VANNO - Il difensore era arrivato a gennaio dalla Francia ma ha trovato poco spazio e ha convinto anche meno. La sua permanenza alla Juve è in forte dubbio, i bianconeri potrebbero inserirlo in qualche trattativa (si parla di Porto, nell'affare Galeno, e di un interessamento per lui dal Monza). Il centrocampista invece ha bisogno di andare a giocare. Opzioni per lui sono il Venezia e il Palermo.