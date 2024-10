Getty Images

Juventus, Perin: novità sul futuro del secondo portiere

19 minuti fa



Mattia Perin è vicino al rinnovo del contratto con la Juventus. Il portiere (classe 1992 ex Genoa) si appresta a prolungare l'accordo in scadenza al termine di questa stagione fino a giugno 2026 con un'opzione per un'ulteriore stagione fino al 2017. I colloqui tra il suo agente Alessandro Lucci e i dirigenti bianconeri sono già in fase avanzata. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'annuncio potrebbe arrivare a breve.



Arrivato nel mercato estivo del 2018 dal Genoa per 16,3 milioni di euro, Perin è a quota 50 presenze con la maglia della Juventus con 42 gol subiti e 24 clean sheets. Nel suo palmares ci sono 2 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.