Mattia firma il rinnovo in ! — JuventusFC (@juventusfc) October 23, 2024

Lavanno avanti insieme, ora è ufficiale. Il club bianconero annuncia il rinnovo del portiere classe 1992, arrivato alla Vecchia Signora nel 2018 e da allora sempre a Torino, tranne che per il breve ritorno in prestito al Genoa (stagione 2020-21).- Perin estende il proprio contratto con la Juventus fino al, mantenendo il suo ingaggio attuale da- Era nell'aria, come anticipato dallo stesso Mattia in conferenza stampa prima della sfida di UEFA Champions League contro lo Stoccarda: «Il mio rinnovo di contratto? Sto parlando con la Società e c'è voglia di continuare da entrambe le parti. Sono molto felice. Nei prossimi giorni ci saranno novità».

E le novità, puntuali, sono arrivate. Ora, infatti, è scritto nero su bianco: Mattia Perin proseguirà la sua avventura con la Juventus fino al 30 giugno 2027.Un rinnovo di contratto che viene ufficializzato oggi – mercoledì 23 ottobre 2024 – dopo la sua grande prestazione di ieri sera contro lo Stoccarda, parando anche un calcio di rigore, ma che purtroppo non è bastata per evitare la prima sconfitta stagionale tra tutte le competizioni."Non mi sento un secondo portiere ma un co-titolare, ed è il Mister e la società che mi fanno sentire in questo modo; sta a noi dimostrare con il lavoro di essere tutti possibili titolari. D’altronde, se si gioca tantissimo, è giusto che tutti siano a disposizione sempre: fra noi portieri ci spingiamo ogni giorno a migliorarci. Io personalmente sto benissimo, cerco di portare un po’ di esperienza e, appunto, passione in tutto quello che faccio".

Questo è un altro breve estratto di ciò che ha raccontato Perin in conferenza stampa prima del match di UCL. Parole, queste, accompagnate dai fatti e dai numeri: in questo inizio di stagione, infatti, è già sceso in campo quattro volte tra campionato e Champions League.Mattia è bianconero dal 2018 ed eccezione fatta per una parentesi di un anno e mezzo – dal gennaio 2020 all'estate del 2021 – in prestito al Genoa, ha sempre difeso i nostri pali con carisma e impegno nelle 51 gare in cui è stato chiamato in causa, ma la sua importanza è sempre andata anche oltre il campo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Da quando è tornato a vestire definitivamente i nostri colori ha portato con sé – oltre alla sua indubbia esperienza e al suo importante bagaglio tecnico – tutto il suo carisma. Il suo non voler mollare mai incarna totalmente lo spirito Juve.E per questi motivi, e tanti altri, noi siamo entusiasti di continuare il nostro viaggio insieme.Congratulazioni, Mattia!