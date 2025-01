Juventus, scatto del Girona per Arthur: i dettagli

Entrate ed uscite.La ricerca di un difensore centrale per colmare l'ennesimo buco creato dall'infortunio di Kalulu – che si aggiunge ai lungodegenti Bremer e Cabal – procede di pari passo colrientrato in estate dal prestito alla Fiorentina e mai utilizzato da Thiago Motta nel corso di questa stagione. Dopo 6 mesi di riposo forzato, il centrocampista brasiliano è pronto a rimettersi in gioco e in queste ore una pista su tutte sta prendendo piede con forza., club nel quale è ufficiale da pochissimo il grandissimo ritorno di Neymar jr , reduce dalla triste parentesi in Arabia Saudita,corrisposto dai bianconeri.del giocatore da qui al 30 giugno.Arthur si è trasferito alla Juventus nell'estate del 2020, in un'operazione di scambio con Pjanic al Barcellona, ed è legato al club italiano fino a giugno 2026. Dal 2022, dopo aver collezionato complessivamente 63 presenze in bianconero, ha iniziato una girandola di prestiti, prima al Liverpool e successivamente alla Fiorentina. Ora, dopo 6 mesi ai box, è pronto a ripartire per una nuova avventura, verosimilmente a Girona.