Kalulu ko: Juventus di nuovo sul mercato, il Lens apre al prestito di Danso

Lacontinua a perdere difensori: dopo gli infortuni gravissimi di Bremer e Cabal, solo parzialmente tamponati con l'arrivo di Renato Veiga in prestito dal Chelsea, il club bianconero ha dovuto registrare anche, che dopo essersi fermato nella sconfitta per 2-0 in casa col Benfica ha riportato unaGiuntoli ha estrema necessità di tornare sul mercato e, secondo quanto riporta Sky, ha accelerato per il. I francesi, che in estate avevano trovato l'accordo con la Roma salvo poi riaccogliere il difensore a causa di problemi con le visite mediche, avrebbero dato il via libera alla cessione a titolo temporaneo di Danso ai bianconeri. Da Torino si aspetta la decisione finale del club transalpino, l'idea è ancora quella che porta al semplice diritto di riscatto.

- 26 anni, preso dall'Augsburg nel 2021, Danso è un leader del Lens con il quale nel 2024/25 conta 14 presenze in tutte le competizioni. E' anche tornato in un'intervista sull'affare saltato con la Roma: “Mi ha fatto davvero male. Può succedere a molti calciatori, per questo dico sempre che non sono infelice. Se mi sono arrabbiato? Ovviamente sì. Non avevo mai sentito una spiegazione simile".: "Probabilmente il mio trasferimento alla Roma è saltato per un altro motivo. Ho dovuto effettuare diversi test per scoprire che finalmente potevo giocare, anche perché la situazione era diventata troppo complicata“.