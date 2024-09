Juventus, si allungano i tempi di recupero di Milik: le ultime

54 minuti fa

1

Arkadiusz Milik non è stato convocato per il big match contro il Napoli. L'attaccante polacco è, infatti, alle prese con l'infortunio rimediato con la sua Nazionale a giugno e non ha ancora visto il campo in questa stagione. Nonostante la Juventus non abbia comunicato in maniera ufficiale i tempi di recupero, ci si aspettava un reintegro in squadra per l'inizio di settembre. Così, però, non è stato.



La domanda che sorge spontanea è: ma quando torna il vice-Vlahovic? Secondo quanto riportato nelle ultime settimane, le tempistiche si sono allungate e il centravanti non dovrebbe rientrare in campo nel mese di settembre. Si va, quindi, verso un totale recupero per inizio ottobre.