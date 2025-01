Juventus, si complica Araujo: colloquio fra Deco e il giocatore, c'è l'apertura al rinnovo

La Juventus, in una giornata importante dal punto di vista dei rinforzi per la formazione di Thiago Motta, non chiude all’arrivo di una terza pedina in questa sessione invernale di mercato. La dirigenza bianconera, infatti, è chiamata ad accelerare il discorso inerente al difensore centrale, reale priorità della rosa della Vecchia Signora, dopo i gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal a inizio annata., definito come primo nome sulla lista degli acquisti bianconera.

Nelle scorse ore, il presidente del club blaugrana Laporta sembrava aver aperto uno spiraglio importante per la partenza di Araujo, in scadenza di contratto con i catalani al 30 giugno 2026 e desideroso di affrontare una nuova avventura professionale.da 35 milioni di euro che era già stata inviata (ma rispedita al mittente) da parte dell’area mercato di Madama. Nei pensieri della Juventus,, tanto richiesti da parte del Barcellona. Tuttavia, nelle ultime ore, sembra che la pista che porti al centrale uruguaiano possa aver subito un brusco rallentamento.

Secondo quanto viene riportato da Mundo Deportivo,e, addirittura, dalla Spagna fanno sapere come il classe ‘99 abbia anche aperto al rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2026., alla luce anche della fascia di capitano attribuitagli una volta entrato nella finale di Supercoppa spagnola, vinta per 5-2 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il presidente Laporta aveva affermato come si stessero cercando soluzioni per soddisfare tutte le parti e sembra che– unito a quello del tecnico Hansi Flick e dell’intera rosa del Barça –Una frenata che rischia di rovinare i piani della Juventus, chiamata – con ogni probabilità – a virare su altri elementi difensivi per rinforzare il pacchetto arretrato, con le piste che portano ad Antonio Silva del Benfica e a David Hancko del Feyenoord pronte a essere ri-sondate con insistenza.

