Juventus, sospiro di sollievo per McKennie: escluse lesioni alla coscia quando può tornare

Lapuò tirare un sospiro di sollievo. Quella di oggi è stata una mattinata importantissima presso il JMedical dove molti dei calciatori che fanno parte della rosa a disposizione di Thiago Motta si sono sottoposti a controlli clinici ed esami strumentali per capire l'entità o la percentuale del recupero dai rispettivi problemi. Fra questi c'era ancheIl centrocampista statunitense, pur essendo a disposizione diper la gara amichevole poi vinta 2-0 dagli USA contro Panama, non è stato messo neanche in panchina e rimandato a fine partita a Torino. Lo stesso ct argentino aveva poi confermato che la causa era legata a un lieve infortunio da dover analizzare approfonditamente dal club

McKennie si è presentato questa mattina all'alba al JMedical, entrando e uscendo sulle sue gambe e apparendo comunque non sofferente.facendo tirare un sospiro di sollievo allo staff di Motta che ha già Douglas Luiz e Thuram non al meglio oltre a Koopmeiners indisponibile. Salterà la sfida con la Lazio, ma salvo sorprese tornerà a disposizione già contro lo Stoccarda e ci sarà a San Siro contro l'Inter.