Juventus: da Kalulu a McKennie, in 6 al JMedical per visite e controlli. Ansia verso Lazio, Champions e Inter

Quella di oggi sarà una giornata importantissima in casacon il conto alla rovescia in vista della ripresa del campionato che vedrà i bianconeri allenati da Thiago Motta impegnati prima in casa contro la Lazio, poi in casa in Champions League contro lo Stoccarda e infine in trasferta a Milano contro l'Inter nel derby d'Italia con vista scudetto.per capire chi l'allenatore italo-brasiliano potrà avere a disposizione per queste gare con addirittura 7 giocatori che restano a tutti gli effetti in bilico. Da Kalulu a McKennie ecco caso per caso.

#Juventus, #McKennie ha già lasciato il JMedical.



Attesa per gli esiti dell'infortunio subito in nazionale pic.twitter.com/Jvi2hCotd4 — calciomercato.com (@cmdotcom) October 15, 2024

I primi ad arrivare alla Continassa sono stati questa mattina il difensore centrale francese arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan,e il centrocampista e connazionale. Entrambi non sono al meglio, ma per entrambi, salvo sorprese, i test clinici dovrebbero essere soltanto di routine e di controllo dopo i problemi accusati da entrambi nelle prima parte di stagione..

- Poco dopo si è presentato presso il centro medico anche l'esterno argentinoche si era fermato nel corso della gara contro il Lipsia in Champions League (quella in cui la Juventus ha perso per la rottura del crociato anche Gleison Bremer) e prima dell'ultima di campionato pareggiata col Cagliari, per una lesione muscolare. Gli esami a cui si deve sottoporre faranno capire a che punto è il percorso di guarigione, ma salvo sorprese sarà impossibile vederlo in campo con la Lazio.In dubbio ci sono da tempo anche il centrocampista brasilianoe l'esterno statunitense. Entrambi hanno lavorato a parte negli scorsi giorni e gli esami odierni potrebbero dare il via libera per il ritorno in gruppo.

Ultimo ad arrivare è stato infine. Il centrocampista americano è tornato dagli impegni con la sua nazionale dopo aver saltato l'amichevole poi vinta contro Panama per un non precisato problema muscolare. Lo stesso ct Pochettino ha confermato che lui (come anche Pepi, Fossey e Steffen ndr.) ha un "lieve infortunio ed è tornato al club per ulteriori valutazioni".Infine, sebbene non si sia presentato oggi al JMedical, resta da definire anche la situazione di Teun Koopmeiners, che potrebbe giocare nonostante la costola fratturata grazie ad uno specialissimo tutore in carbonio.