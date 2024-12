Tuttosport - Juventus, c'è Tomori: può lasciare il Milan a gennaio

Getty Images

(classe 2003), ma il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli è pronto a battere altre piste alternative sul mercato della Serie A come quelle che potrebbero portare al 28enne albanese Ardian, al 26enne messicano Johanoppure aCome si legge sull'edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport,. Messo ai margini dall'allenatore portoghese Paulo Fonseca che gli preferisce la coppia titolare Gabbia-Thiaw e Pavlovic come prima alternativa, Tomori sarebbe sempre più disposto a prendere in esame un cambio di squadra.

Sempre secondo Tuttosport, l'ipotesi sarebbe quella di un. Ma il punto sta proprio qui: i dirigenti rossoneri sarebbero disposti ad accollarsi il rischio di vedere ancora un proprio esubero che si sublima in titolare in un altro club? Pista da seguire, dunque, ma complessa da percorrere.Finora in maglia rossonera ha raccolto 156 presenze con 7 gol, 1 assit, 30 cartellini gialli, un cartellino rosso e un'altra espulsione per doppia ammonizione. Vincendo lo Scudetto nel 2022.