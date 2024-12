Thiago Motta: "Momento difficile, poco tempo per lavorare. L'abbiamo ripresa con cuore. Rosso giusto, ho esagerato"

2024 Getty Images

L'allanetore della Juventus, Thiago Motta, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida pareggiata in extremis e in rimonta per 2-2 contro il Bologna in cui lui era un grandissimo ex. Queste le sue parole:"La libertà i miei giocatori ce l'hanno, soprattutto se affrontiamo squadre che giocano tanto uno contro uno. La partita è quasi finita dopo lo 0-2, i nostri ragazzi con grande cuore sono andati a riprenderla, è un punto positivo, l'hanno fatto fino alla fine e l'hanno quasi ribaltata"- "Nel secondo tempo dopo lo svantaggio abbiamo rischiato di più, per uscire da dietro con squadre che ti pressano sull'uomo o ci muoviamo senza palla ma soprattutto con la palla sennò si deve saltare le linee, andare a giocare 3 contro 3 in avanti e approfittare di questo vantaggio"

"Marchetti aveva ragione e ha fatto bene ad espellermi. Ho fatto un gesto che dovevo evitare, l'espulsione è giusta. Mi sono lamentato e ho esagerato".- "È chiaro che è un momento difficile perchè non c'è abbastanza tempo per lavorare e sono situazioni che possiamo migliorare. Indicativamente mi piacerebbe tantissimo che la nostra difesa riuscisse a scivolare verso l'esterno e che il centrocampista possa mantenersi in posizione. Lo possiamo fare bene perché abbiamo dei giocatori di alto livello per migliorare in ogni aspetto del gioco".

- "Non mi piace giudicare il lavoro degli altri, immagina il mio, lo lascio a voi, rispetto la vostra opinione, io continuo a lavorare con grande esigenza per migliorare il nostro livello"."Penso che non esista un momento migliore per affrontare il City, l'affronteremo come sempre, dando il nostro massimo, cercando di limitare il loro gioco, esprimendo il nostro".