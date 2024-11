Juventus, Thiago Motta soddisfatto: "Ora il derby al massimo, Yildiz e Conceiçao insieme…"

AFP via Getty Images

analizza il pareggio per 1-1 sul campo del Lille in Champions League: "Volevano un altro risultato, abbiamo creato per farlo. Sono contento per la prestazione, anche se dovevamo fare meglio nella fase offensiva come qualità negli ultimi 30 metri. E' stata una bella partita, abbiamo trovato una squadra in fiducia.solo in Champions e non in campionato? Non ci avevo fatto caso. Entrambi stanno bene, sono in forma e hanno qualità nell'uno contro uno. Hanno creato tantissimo, sono soddisfatto della loro partita".