Juventus, tutta la pressione è su Thiago Motta. Ma non è l'unico a rischio

che salverebbe soltanto in parte le apparenze grazie ad introiti economici dalla partecipazione alla Champions League che renderebbero meno pesanti l'anticipata uscita di scena dalla competizione di questa stagione, gli insuccessi in Coppa Italia e Supercoppa Italiana e gli onerosi investimenti sul calciomercato estivo e quello dello scorso gennaio. A parole la Juventus ha voluto fare quadrato attorno al suo allenatore – sotto contratto fino a giugno 2027 – dopo la disfatta contro la Fiorentina, una fiducia ribadita anche nell'ultimo contatto col patrone coi vertici dirigenziali, che hanno però voluto porre sul tavolo le questioni che hanno meno convinto nella gestione che Motta ha avuto dello spogliatoio nel corso della stagione.– dopo Atalanta e Fiorentina –e unito attorno alla sua guida come qualche mese fa. Una mossa estrema e anche dolorosa per le casse della società, che fino al 2027 deve corrispondere 4 milioni di euro netti a stagione (circa 8 al lordo) e che finirebbe per doversi accollare anche il costo del suo sostituto se dovesse prevalere la scelta di puntare da subito sul profilo individuato come ideale per avviare il nuovo corso (Roberto Mancini, in pole in questo senso). Eventualità quest'ultima scongiurabile invece se si decidesse di affidarsi alla “scommessa” di andare su un traghettatore come Massimiliano Brambilla, attuale tecnico della formazione Under 23 impegnata nel campionato di Serie C, o a Francesco Magnanelli, allenatore della Primavera.Secondo quanto riferito da Repubblica, anche nell'ambiente bianconero si cerca di far filtrare una totale compattezza e un forte desiderio di uscire tutti assieme dall'attuale situazione di crisi,, perseguita con convinzione e ora difesa con meno determinazione, alla luce dei risultati sotto le aspettative ma anche della gestione complessiva della rosa da parte del tecnico., con pochi calciatori realmente valorizzati e diversi “tagli” in rosa, in primis quelli dei senatori, non propriamente a buon mercato. Sul quale sono finiti poi giocatori che altrove si stanno rilanciando.(al netto dell'inserimento nell'operazione con l'Aston Villa di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea), 20 per Kephren Thuram, altrettanti per Di Gregorio,13 per Cabal,E ai prestiti onerosi per Veiga, Conceiçao e Kolo Muani.Hanno fatto spazio ai nuovi arrivi anche talenti di sicuro valore come(venduto per circa 30 milioni alla Roma),al Bournemouth (20 milioni e fresco di prima convocazione con la Spagna), ma soprattutto giocatori ceduti con troppa fretta come, che brillano con la maglia della Fiorentina, o centrocampisti che attualmente farebbero comodo come il Nicolussi-Caviglia di Venezia o il Nicolò Rovella della Lazio.