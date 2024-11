Juventus, verso il Milan con il dubbio centravanti: Weah perde quota. E McKennie intriga Motta

Getty Images

Laarriva a San Siro per affrontare ilin una situazione di chiara emergenza, costretta a fare i conti con assenze pesanti che complicano le scelte di Thiago Motta. Tra lungodegenti e problemi muscolari inattesi, il tecnico bianconero dovrà trovare soluzioni creative, soprattutto per un attacco privo del suo centravanti di riferimento, DusanNonostante le difficoltà, la Juventus sembra intenzionata a mantenere l’assetto abituale in difesa e a centrocampo. Davanti a, il quartetto difensivo dovrebbe essere composto da. La retroguardia avrà un compito arduo nel contenere le avanzate di Rafael, due degli uomini più pericolosi del Milan. A centrocampo, il trio formato daè ormai una certezza., in cabina di regia, avrà il compito di orchestrare il gioco, mentregarantiranno fisicità e inserimenti offensivi.

Le maggiori incognite riguardano l’attacco, dovesi somma ai problemi fisici di. Thiago Motta, consapevole dell’assenza di un centravanti puro, sta valutando diverse soluzioni. L’americano Timothyera tra i candidati principali per guidare l’attacco, ma sembra aver perso quota. Infatti, Tim potrebbe essere schierato sulla fascia destra per supportarenel difficile confronto con Leao e Hernandez. Questo lascerebbe aperta la possibilità di utilizzare un altro giocatore come falso nove. E una soluzione alternativa potrebbe prevedere l’impiego di Kenanin quel ruolo. Il giovane talento turco ha dimostrato di avere grande capacità di adattamento e potrebbe offrire movimenti imprevedibili tra le linee. In questo scenario,, aggiungendo velocità e creatività.

Un'altra opzione allo studio è quella di schierare Weston. Lo statunitense potrebbe essere una soluzione efficace per gestire palloni sporchi in area di rigore.