Juventus, Vlahovic: "Parlano in tanti, ma non c'è problema. La gente si aspetta che la risolva sempre io"

è stato il protagonista indiscusso della partita Genoa-Juventus e la sua doppietta (uno su rigore) è stata l'occasione in campo anche per un'esultanza polemica rivolta a tutti i suoi critici. Ai microfoni di Dazn la punta serba dei bianconeri ha però raddrizzato il tiro ribadendo però che è normale per un giocatore come lui."La gente parla, ho imparato, non c'è problema"."Quando fai goal sei il migliore, quando non lo fai sei il peggiore, è normale. Sta a me rispondere sul campo, farò questo di sicuro".

"Ci sono partite in cui hai meno occasioni ed è normale, visto tutto quello che c'è intorno a me la gente si aspetta sempre che risolva le partite, è normale, non scappo da questo, so che sto dando il 100% e che quando vado in campo non ho rimpianti, sto bene e sono tranquillo"."L'importante è che abbiamo vinto. Quanti gol? Non mi pongo limiti, quello che arriverà in campo sarò contento. La cosa importante è che noi vinciamo, questa maglia chiede questo"."Non ha bisogno di consigli, è un giocatore fortissimo, ci sta dando una grossa mano, adesso è tornato, ha fatto goal, gli faccio i complimenti".