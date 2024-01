Juventus, Vlahovic unico argine fra l'Inter e lo scudetto: il rinnovo o il mercato, è ora di decidere

Gianluca Minchiotti

Come cambia la vita in sei mesi. Da oggetto di scambio sul mercato a unica certezza dell'attacco. Il panorama di Dusan Vlahovic alla Juventus si è completamente ribaltato rispetto all'estate scorsa, quando i bianconeri avevano tentato invano di cederlo, ma senza ricevere un'offerta adeguata rispetto ai 60 milioni richiesti (il Chelsea arrivò al massimo a 40), per arrivare poi a Romelo Lukaku.



UNICA CERTEZZA DELL'ATTACCO - Oggi Vlahovic, con 12 gol e 2 assist in 22 partite stagionali, è l'unico argine fra l'Inter e lo scudetto, ed è l'unica certezza dell'attacco della Juventus, fra un Federico Chiesa che sta vivendo una buona stagione ma condizionata da qualche acciacco fisico, un Kenan Yildiz che deve fare i conti con gli stop and go fisiologici per un 18enne appena esploso, un Arek Milik meno incisivo dell'anno scorso e assente per squalifica nel prossimo big match con i nerazzurri, e, infine, un Moise Kean che ha preso ormai la strada di Madrid, per un prestito all'Atletico.



Vlahovic invece c'è, con tutto il suo carattere e la sua determinazione, come dimostra l'uscita dal campo sabato sera dopo l'1-1 contro l'Empoli: faccia arrabbiata per il pari, corsa diretta negli spogliatoi.



Dal punto di vista contrattuale, il classe 2000 serbo è in scadenza nel 2026, una data non vicina ma neanche troppo lontana. Gli incontri per il rinnovo si sono fermati prima di Natale, con la promessa di rivedersi a febbraio-marzo, come per Chiesa. Sarà da valutare attentamente la volontà e il progetto della Juventus: il club bianconero deciderà di puntare su Vlahovic al 100% per il futuro, andando ad aumentare la durata e limando l'ingaggio di Vlahovic (che attualmente ha ingaggio a salire che supererà i 12 milioni nel 2025/26), oppure, in estate, lo considererà ancora un giocatore da poter mettere sul mercato? E' ora di fare delle scelte.