La leggenda inglese del Manchester United gli dedica una storia su Instagram, dove esprime tutto il proprio stupore per la grande prestazione sfoderata dal nazionale turco nella partita vinta 2-0 contro i campioni d'Inghilterra del Manchester City. Dopo il primo gol segnato al PSV Eindhoven nella prima giornata lo scorso 17 settembre, sempre allo Stadium di Torino arriva il suo, che sblocca il risultato.

Dove non a caso Thiago Motta gli dà sempre fiducia: 6 presenze su 6 gare con 466 minuti giocati e: tra i suoi compagni di squadra soltanto Kalulu corre di più e più rapidamente. D'altronde per il suo allenatore la fase difensiva "è un obbligo, non un'opzione".

A fine partita: "È stata una bellissima vittoria dopo aver giocato una grande gara - le parole di Yildiz a CBS -. Sono davvero contento, soprattutto per la squadra. Il Manchester City è squadra fantastica, ma noi siamo scesi in campo con tantissima fiducia, abbiamo fatto una grande prestazione davanti a un'atmosfera incredibile da parte dei tifosi. Li abbiamo studiati in allenamento ed essendo una grande squadra abbiamo dovuto pensare prima alla fase difensiva, abbiamo concesso poco. In campo cerchiamo sempre di dare il massimo e alla fine vedremo. Gli infortuni? Quello che dobbiamo fare è recuperare al meglio dopo le partite per evitare altri rischi, alcuni giocatori stanno piano piano tornando. Io ho sempre cercato di dare il massimo, quando segno sono contento ma è andata bene così perché abbiamo vinto. Alex,

La prima rete arriva lo scorso 23 dicembre 2023 a Frosinone, alla prima da titolare in Serie A. Poi in campionato segna anche il 20 maggio sul campo del Bologna allenato da Thiago Motta. Sempre nella scorsa stagione va in gol altre due volte in Coppa Italia, alla prima dall'inizio contro la Salernitana e poi ancora allo Stadium contro il Frosinone.

il 18 novembre 2023. In precedenza aveva segnato 3 gol in 6 presenze con l'Under 19 della Juve in Youth League, 12 gol in 31 presenze con la Primavera bianconera e 2 gol in 15 presenze con la Juventus Next Gen in Serie C. Da dov'era iniziata una scalata arrivata già molto in alto, sulle stelle della Champions con tanto di standing ovation dello Stadium a 6 minuti dal novantesimo, quando lascia il posto a Mbangula. Dando la sensazione di essere,

The current youngest #UCL goalscorer for Juventus, 19-year-old Kenan Yıldız, catches up his idol @delpieroalepic.twitter.com/SM5Fqhion7 — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) December 12, 2024