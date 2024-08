Kalulu alle visite mediche con la Juventus: il VIDEO dell'arrivo

Redazione CM

44 minuti fa

25

Pierre Kalulu, dopo un po' di titubanza iniziale, ha accettato di diventare un nuovo giocatore della Juventus, e questa mattina si è presentato al J-Medical per svolgere le visite mediche di rito. Il francese arriva dal Milan, che con gli acquisti di Pavlovic ed Emerson aveva ridotto notevolmente gli spazi in difesa.



Ma perché tanti dubbi? Il motivo è da ricercare nella formula del trasferimento, estremamente composita: si tratta infatti di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 14 milioni, più 3 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita.



Kalulu può essere impiegato sia da centrale di difesa sia da terzino, esattamente come Cabal. Viene da una stagione molto tribolata in rossonero, caratterizzata da parecchi infortuni dopo che i due anni precedenti erano stati giocati su ottimi livelli, specialmente il primo che aveva portato allo Scudetto.