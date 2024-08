Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport,dice la sua sul: "Credo che nell’anno dello scudetto del Milan sia stato uno dei giocatori più importanti. Magari sarà stato un caso ma l’anno scorso è stato molto infortunato e la difesa del Milan ha pagato molto. Quindi credo che sia un’operazione molto importante per la Juve".: "A me piace molto perché gioca nell’uno contro uno, a destra, centrale, ha personalità, quindi credo che sia un grande acquisto da parte della Juventus".

, classe 1976, è un ex centrocampista protagonista in carriera con le maglie di Perugia, Lazio, Fiorentina e Palermo. Come allenatore, le ultime esperienze sono state al Cagliari (2022) e alla Salernitana (2024).