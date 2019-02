L'attaccente della Juventus, Moise Kean, ha parlato all'arrivo a Coverciano dove sarà protagonista con la Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini. Queste le parole riportare da Tuttosport.



CHIAMATA DALL'ITALIA - "Questo stage è molto importante come è molto importante qualsiasi chiamata con la Nazionale. Quagliarella è un grande attaccante, si può sempre imparare da giocatori come lui".



EUROPEO UNDER 21 - "Mi alleno sempre per cercare di farmi trovare pronto".



JUVENTUS E DYBALA - "È sempre un sogno giocare titolare nella Juve. Il clima in bianconero è tranquillo, siamo consapevoli che stiamo facendo bene e che possiamo continuare a fare bene. Dybala deluso delle panchine? E' normale, ma lui rimane sempre pronto per tutto"