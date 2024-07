Khepren Thuram alla Juventus, Marcus ironizza: "Figlio unico"

Il centrocampista francese classe 2001, che ieri ha sostenuto e superato le visite mediche, ha messo tutto nero su bianco. L’accordo col Nizza si basa su un’acquisizione a titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo di 20 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 600mila euro. Il centrocampista francese classe 2001 ha firmato un contratto di cinque anni fino al 30 giugno 2029. Si aggiunge alla Serie A, dunque, il secondo figlio della leggenda bianconera Lilian, dopo che, nella scorsa annata, Marcus si era aggiunto come componente della rosa dell’Inter.

Questo è stato il commento, su una storia Instagram, da parte di Marcus Thuram, che attraverso una story ha preso in giro suo fratello. Lo sfottò è basato chiaramente sulla forte rivalità tra l'Inter, club in cui milita l'ex Borussia Moenchengladbach, e i bianconeri, con i due che si troveranno di fronte da avversari in Serie A a partire dalla prossima stagione.