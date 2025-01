Kolo Muani-Juventus, Giuntoli detta le condizioni

L'attaccante francese del Paris Saint-Germain è uno dei nomi sottolineati sulla lista di Giuntoli, che vuole regalare a Motta un nuovo attaccante entro il 3 febbraio. Tolto Vlahovic, lontano però da essere quel trascinatore che tutto l'ambiente bianconero sperava, e con Milik ai box per infortunio da inizio stagione, al momento l'unica alternativa per l'ex guida tecnica del Bologna è Nico Gonzalez, che non può essere considerato un 9 di ruolo.

Il 26enne ex Nantes e Paris Saint-Germain da tempo ha rotto con Luis Enrique, che l'ha escluso dalla lista dei convocati anche per la Supercoppa contro il Monaco in Qatar (successo nel finale grazie a Dembelé): è sul mercato, con il Psg a caccia della soluzione giusta. E qui iniziano i problemi per Nasser Al-Khelaïfi,per strapparlo all'Eintracht Francoforte.Cosa fare? Le ipotesi sono due, utilizzare il suo cartellino come pedina di scambio (in quest'ottica, per ragioni di bilancio, l'ipotesi scambio con Vlahovic regge In un club che possa valorizzarlo e magari acquistarlo. E qui le chance sono decisamente più grandi:ma entrambe hanno bisogno dell'aiuto del Paris Saint-Germain.

Tradotto, ilLa Juventus da giorni è al lavoro con l'entourage di Kolo Muani, pronta ad accelerare se ci saranno le condizioni. Giuntoli vorrebbe la punta francese con Vlahovic. Aspetta segnali, lavorando su più tavoli.