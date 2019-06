Romano, romanista, simbolo del popolo giallorosso. Ma sul mercato.nonostante un contratto rinnovato neanche un anno fa, fino al 2023, nonostante la fascia al braccio, che lo rende il degno erede di Francesco Totti e Daniele De Rossi. Questione di bilancio, con la Roma fuori dall'Europa e a caccia di entrate per sistemare i conti (Dzeko e Manolas non saranno gli unici giocatori a partire),La stagione chiusa da un mese è stata molto dura, tra infortuni e critiche, a volte feroci e gratuite, che a Florenzi non sono andate giù. Per questo si sta facendo qualche domanda, sta cercando di capire, insieme al suo agente e a chi gli sta vicino,, come ha sempre fatto, ma della quale non vuole essere capro espiatorio.Dubbi alimentati dalla Roma,una cifra che potrebbe essere abbassata con l'inserimento di contropartite gradite a Fonseca. L'Inter, che ha scaricato Danilo e dopo la chiusura dell'affare Lazaro non ha intenzione di accelerare per altri esterni, aspetta,e che il mercato, nelle prossime settimane, potrebbe aprire scenari imprevedibili in uscita. Florenzi piace, ma non è il momento per provarci.