L'anno nuovo potrebbe regalare all'Inter unin più. Ancora nessuna presenza in questa stagione, l'ultima partita del centrocampista risale al 9 luglio quando ha giocato 20' contro il Verona. Per trovare l'ultima volta da titolare bisogna tornare indietro addirittura all'8 marzo e allo 0-2 con la Juve. Motivo?. "Se va tutto bene torno a gennaio" aveva detto l'uruguaiano a inizio mese. Ora ci siamo.- Vecino scalda i motori per tornare e farsi spazio nell'Inter di Conte. La settimana prossima rientrerà ad allenarsi con il resto della squadra dopo essersi messo alle spalle quel maledetto infortunio che gli ha fatto saltare tutta la seconda parte della scorsa stagione e la prima di quella attuale.. Ma Vecino è determinato e vuole giocarsi le sue carte per rilanciarsi in nerazzuro, ancora di più ora che l'Inter l'ha tolto dal mercato per non rimanere corta a centrocampo dopo la partenza di Nainggolan.- Nella scorsa stagione per Vecino è stato molto vicino al Napoli su espressa richiesta di Gattuso, ma l'infortunio dell'uruguaiano ha fatto fare un passo indietro al club di De Laurentiis che in questo momento non cerca più un giocatore con le sue caratteristiche.. Al momento quindi Vecino rimane un giocatore dell'Inter, guarda fiducioso al 2021 sperando di voltare definitivamente pagina e tornare a sorridere.