La confessione di Morata: "Ho pensato di mollare. Ora ho uno psicologo e uno psichiatra"

Getty Images

guida lada capitano ae accende il mercato, può lasciare l'in estate e diversi club lo seguono, anche in Italia dove ha già vissuto due esperienze differenti allaUn bel momento, ma l'attaccante classe 1992 ne ha vissuti anche di estremamente difficili che lo hanno portato anche sull'orlo di una decisione forte: "".- Morata ha parlato di questi momenti complicati in un'intervista rilasciata a El Chiringuito. L'ex punta di Real Madrid, Juve e Chelsea ha spiegato di essere riuscito a superare il tutto solo grazie all'aiuto della famiglia e di alcuni specialisti. Ne è uscito e ora lo racconta: "Lo insegno ai miei figli".

- Morata parla a cuore aperto: ". L'insegnamento migliore che posso dare ai miei figli è che. Io l'ho sempre fatto e ne sono orgoglioso. Pochissime persone mi conoscono veramente. E molte persone che ho incontrato nel corso della mia vita, hanno cambiato opinione su di me quando mi hanno incontrato".- Morata ha potuto contare sull'aiuto importante della moglie, Alice Campello, ma anche di alcuni specialisti: ". Loro e mia moglie sono il filo che mi sostiene nei momenti delicati e sono loro che ti valorizzano e ti fanno vedere te stesso con occhi diversi... Quello che mangiamo lo buttiamo via, ma quello che ti entra in testa non esce".

- L'attaccante della Spagna si concentra poi sulle tante critiche che ha spesso ricevuto in patria: "Le differenze di trattamento che ricevo quando sono in Spagna o altrove? Non voglio dilungarmi troppo sull'argomento, altrimenti sembra che mi lamenti sempre.. Il rispetto è tutto e non sto parlando del fatto che la gente mi ami o meno., quando eravamo a fare la spesa o quando portavo i miei figli all'allenamento".